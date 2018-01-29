Замруководителя ФБР Эндрю Маккейб уходит в отставку

Первый заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отпуск, из которого он уже не вернется до ухода на пенсию в марте. Таким образом, работать в ФБР он больше не будет.

«Могу сказать, что президент не принимал участия в процессе принятия данного решения, мы бы направили вас к ФБР», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, выступление которой транслирует CBS.

Поводом для критики МакКейба со стороны демократов стало то, что ФБР не предъявило официальных обвинений Хиллари Клинтон в связи с расследованием того, как экс-госсекретарь использовала личную почту для передачи служебной информации, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в своем Twitter в декабре 2017 года обратился к своим подписчикам к вопросом, как Маккейб может участвовать в расследовании российского вмешательства в выборы в США с учетом того, что его жена получила $700 тыс. от «марионетки Клинтон».