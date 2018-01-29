Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

Российский истребитель совершил сегодня опасный перехват самолета-разведчика ВМС США P-3 «Орион» в международном воздушном пространстве над Черным морем, пролетев всего в 1,5 метрах от него.

Сближение произошло над нейтральными водами. Действия российского самолета вынудили самолет ВМС США прервать разведывательную миссию, сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

Ранее Пентагон опубликовал видео двух эпизодов сопровождения российских Су-30 истребителями США в международном воздушном пространстве над Балтикой. 23 ноября и 13 декабря российские истребители якобы были перехвачены ВВС США.

В Минобороны сообщили, что все полеты были согласованными и без нарушения границ.