СМИ: погибший в Сирии генерал руководил на Донбассе тайной миссией

Погибший во время военной операции в Сирии российский генерал Валерий Асапов принимал участие в противостоянии конфликтующих сторон на Донбассе. Он руководил в ДНР «Первым армейским корпусом». Памяти Воина

Об этом стало известно от младшего брата погибшего и от пяти ополченцев Донецка.

На юго-восток Украины Асапова направили осенью 2015 года. Он был известен под позывным «Туман» и подписывал документы фамилией Примаков, сообщает «Эхо Москвы».

Руководители армии ДНР отрицают сведения относительно того, что данный человек находился на территории Донецкой области.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит в Сирии в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой. В тот день он находился на командном пункте сирийских войск, помогая в управлении операцией по освобождению города. Асапов прослужил в Сирии менее года. Генерал находился в санкционном списке Запада в связи с войной на Украине и возвращением Крыма в состав России.

Ранее в СМИ также появлялись фейковые новости относительно участия российский военных в конфликте на Донбассе, однако ни одна из них подтверждения не получила.