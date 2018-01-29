Волкер: Украина должна дать Донбассу особый статус

Перед тем, как вернуть контроль над границей России и Украины, Киеву нужно решить политические вопросы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Сурков после переговоров с Уолкером рассказал о предложениях США по Украине

На телефонном брифинге в Брюсселе Волкер передал Киеву новые ЦУ из Белого дома. Он отметил, что, в частности, необходима реализация принятого Верховной радой закона об особом статусе Донбасса.

Размещение миссии ООН в Донбассе может начаться с линии соприкосновения, а затем охватить большую территорию. Но сроки возможного развертывания миссии ООН в Донбассе не определены, уточнил спецпредставитель.

США согласны, что контроль Украины над границей с Россией может быть установлен лишь после выполнения политических пунктов Минских соглашений.