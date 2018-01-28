Турки не пустили министра обороны Греции на спорные острова

Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил, что в воскресенье, 28 января около 11:30 греческие катер береговой охраны и патрульное судно пытались приблизиться к спорным островам Имиа (Кардак) в Эгейском море.

Попытка была предотвращена ВМС Турции. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, на одном из кораблей находился министр обороны Греции Панос Камменос. Он планировал высадиться на Кардакские скалы и возложить там венок.

Отмечается, что ВС Турции продолжат "защищать интересы страны в рамках международного права".

Напряжённость между Турцией и Грецией усилилась после того, как турецкие оппозиционные лидеры пообещали сделать всё возможное, чтобы вернуть острова в Эгейском море, которые они назвали "оккупированными" Грецией.