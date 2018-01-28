Клинцевич указал премьеру Польши, что на самом деле является угрозой для страны

В настоящее время основной угрозой для Польши является ее внутренняя политика, которая стимулирует рост националистических и профашистских настроений, уверен российский сенатор Франц Клинцевич.

Сенатор добавил, что почву для этой идеологии в стране создаёт "зашкаливающий" национализм. Что касается обвинений в адрес России, то мы не дали для них ни единого повода. Такие высказывания, мягко говоря, не улучшают двусторонние отношения, отметил Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сейчас Россия является самой большой "угрозой" для Польши, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он также считает, что следует готовиться к "вторжению" РФ на украинскую территорию.