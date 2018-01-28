В Крыму ответили депутату Рады о возможности Украины сохранить полуостров

Заместитель председателя комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Куницына.

Как пояснил в интервью RT Гемпель, никакие действия Киева в 2014-м уже не могли изменить мнения жителей Крыма об украинской власти. Он также пояснил, что так или иначе полуостров все равно вернулся бы в состав России. По его словам, слова Куницына — чистый популизм.

Бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что в 2014 году Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, чтобы не дать полуострову воссоединиться с Россией.