Глава Минэнерго США Рик Перри может посетить завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Такой вероятности не исключил министр энергетики России Александр Новак. Он подтвердил, что визит обсуждался в личной беседе. СМИ: Второй танкер с российским СПГ готовится к отправке в США

"Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике", - отметил Новак, передает ТАСС.

"Нефтегазовый сектор заинтересован в развитии отношений с Россией, в силу того, что свободных месторождений в мире почти нет, и проще разделить эти затраты и риски с кем-то, чем лезть туда самостоятельно, в одиночестве", - отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью "Экономика сегодня". Но тем не менее, он считает, что слова Рика Перри - просто дипломатическая вежливость.