США улучшили характеристики своей крупнейшей неядерной бомбы

США улучшили свою крупнейшую неядерную бомбу - GBU-57 массой 13,6 тонн. Это уже четвертая модернизация боеприпаса, разработанного в 2007 году для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР.

Предполагается, что в обновленном виде бомба сможет проникать глубже в подземные сооружения и наносить им больше разрушений. Общая масса бомбы составляет свыше 13 тонн, сообщает издание Bloomberg. Она приблизительно в шесть раз превышает размер самых крупных противобункерных боеприпасов, находящихся в военном арсенале США и Израиля.

Как уточняет издание, обновлённый снаряд может быть применён против подземных и ядерных объектов на территории КНДР. Из-за веса GBU-57 может нести на себе только бомбардировщик B-2. В этом месяце сразу несколько таких самолётов были размещены на американской военной авиабазе на острове Гуам в Тихом океане. Ближе к КНДР находятся только военные базы США в Японии и Южной Корее.

В апреле ВВС США впервые применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43, прозванную "мамой всех бомб", с целью уничтожения пещер боевиков "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России). При этом СМИ напоминали, что Россия обладает более мощным неядерным оружием, чем американская "мать всех бомб". Этим боеприпасом является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ), известная как "папа всех бомб". Она превосходит заряд GBU-43 в четыре раза, имея при этом меньшие размеры. Мощность российского "папы" около 40 тонн в тротиловом эквиваленте, а радиус поражения вдвое больше, чем у "американской мамы".