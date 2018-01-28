Сколько украинцев готовы уехать в Россию на заработки

Большинство украинцев не против того, чтобы уехать на заработки в Россию, несмотря на антироссийскую политику власти Украины. Об этом говорят результаты исследования Киевского международного института социологии.

63,1% украинцев могут выехать на заработки в Россию. Из них 41,9% респондентов отметили, что работа в России приемлема, если на родине заработать невозможно, а 21,2% не видят разницы, в какой стране работать.

Лояльное отношение жителей восточной Украины к России традиционно, а позиция респондентов из центральной и западной Украины стала неожиданной для социологов. В Киевском международном институте социологии считают, что данные нуждаются в осмыслении.