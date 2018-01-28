Депутат Рады рассказал, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году

Бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что в 2014 году Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, чтобы не дать полуострову воссоединиться с Россией.

Куницын отметил, что тогда он потребовал от исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова немедленно собрать Верховную раду и делегировать Крыму любые полномочия, чтобы нивелировать референдум, передает РИА Новости. Однако, пока власти страны выбирали ответственного за решение, они опоздали на неделю.

Куницын также посетовал, что его не приглашали ни на одно СНБО, "хотя оно каждый день заседало", и добавил, что после всего этого, подал в отставку в знак протеста.