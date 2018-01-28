Премьер Польши назвал Россию самой большой угрозой для страны

Сейчас Россия является самой большой "угрозой" для Польши, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он также считает, что следует готовиться к "вторжению" РФ на украинскую территорию.

Премьер призвал подготовиться к этому событию. Моравецкий уверен, что российская армия незамедлительно будет наступать вглубь территории Незалежной и вообще “может произойти все, что угодно”. Об этом он заявил в интервью изданию Politico на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Также польский премьер выразил обеспокоенность в связи с газопроводом "Северный поток-2" и сделал резкий выпад в сторону Германии, которая называет это "бизнес-проектом". Моравецкий же уверен, что таким образом РФ хочет сделать украинские газопроводы "лишними".