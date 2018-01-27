Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах
27 января 2018, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин в поздравительной телеграмме действующему президенту Чехии Милошу Земану по случаю его переизбрания подтвердил готовность к продолжению совместной работы.{related_articles]
Путин отметил, что «итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа».
В тексте поздравления Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.