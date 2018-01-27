Владимир Путин поздравил Милоша Земана с победой на выборах

Владимир Путин в поздравительной телеграмме действующему президенту Чехии Милошу Земану по случаю его переизбрания подтвердил готовность к продолжению совместной работы.{related_articles]

Путин отметил, что «итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа».

В тексте поздравления Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.