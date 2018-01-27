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Глава МВД Украины призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе в Донбассе

27 января 2018, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД Украины призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе в Донбассе

Арсен Аваков призвал Национальную полицию и Нацгвардию готовиться к работе в Донбассе. Он заявил, что в ближайшее время эти районы вернутся под контроль Киева, поэтому там понадобится следить за порядком.

Возвращение территорий, утверждает Аваков, наступит уже в скором времени. Более конкретный прогноз он делать не стал. Также Аваков подчеркнул, что освобождать «оккупированные» территории — трудная работа, но у полиции и Нацгвардии есть такой опыт.

Министр также добавил, что на Украине продолжаются «фальшивые митинги», которые мешают работе сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии МВД объявил о плане ведомства создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. План украинских властей создать в Крыму дорожную полицию бессмысленен, так как сотрудники этого подразделения никогда не появятся на полуострове, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

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