Милош Земан снова выбран президентом Чехии

Милош Земан повторно одержал победу на президентских выборах, набрав 52% во втором туре после обработки 95% голосов. Его соперник, экс-глава Академии наук республики Иржи Драгош получил поддержку 45,07% избирателей.

Земан получил основную поддержку в небольших населенных пунктах, тогда как основные избиратели Драгоша живут в крупных городах. "Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае", — говорится в сообщении статуправления.

Йиржи Драгош в выступлении перед своими сторонниками признал поражение и поздравил с победой Земана. Его выступление транслировало республиканское ТВ.

Инаугурация Земана состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.