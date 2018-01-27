Экс-глава Пентагона посоветовал НАТО готовиться к войне с Россией

НАТО необходимо продумать план действий на случай войны с Россией. Об этом экс-глава министерства обороны США Эштон Картер заявил на сессии по вопросам безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Картер считает, что впервые за 25 лет после падения Берлинской стены РФ представляет реальную угрозу.

"Нам также нужен план на случай вторжения "зеленых человечков" в прибалтийские государства, где Россия сможет использовать национальные меньшинства", - отметил бывший руководитель Пентагона.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по ключевым системам жизедеятельности, и это может привести к «тысячам и тысячам» жертв.