Украина объявила о намерении создать патрульную полицию для Крыма

Украина заявила о намерении создать отдельные подразделения полиции для Севастополя и Крыма. Об этом на коллегии МВД заявил глава ведомства Арсен Аваков. В Киеве считают эти территории «оккупированными» Россией, и поэтому пока подразделения будут патрулировать улицы в других районах страны.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут работать именно там", - ссылается ТАСС на слова министра Украины.