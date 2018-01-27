Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы Конституционного суда

Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность Председателя Конституционного Суда. Валерий Зорькин возглавляет Конституционный суд с 1991 года с перерывом в 1993–2003 годах.

Его нынешний срок полномочий, пятый по счету, закончится в феврале текущего года. Руководствуясь статьёй 23 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», глава государства представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность Председателя Конституционного суда.

Путин в конце 2017 года проводил встречу с судьями Конституционного суда. Президент поблагодарил их за то, что те "оберегают конституционные устои государства". По данным источников "Коммерсанта", в закрытой части заседания президент призвал не верить слухам о планирующемся объединении Верховного и Конституционного судов, а "работать спокойно".