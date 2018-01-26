Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о новых санкциях Соединенных Штатов, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят Россию "от этой чумы". США в очередной раз расширили антироссийские санкции

Рогозин отметил, что санкции сейчас вводятся в отношении оборонных предприятий и организаций, финансовых и кредитных, которые с ними связаны. Это снижает привлекательность российского ОПК для инвесторов. Он добавил, что уже есть некоторые решения, которые, Рогозин убежден, "полностью избавят нас от этой чумы".

В интервью изданию "Газета.ру" вице-премьер рассказал, что производство оборонных предприятий расширяют, будет выпускаться не только военная продукция, но и для гражданских нужд.

Рогозин назвал три важных направления, на которые сейчас ориентируют оборонно-промышленный комплекс: создание продукции для топливно-энергетического комплекса, медицинское оборудование и телекоммуникационное оборудование.

Новые санкции против России, о которых стало известно сегодня, направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.