В Польше ввели наказания за отрицание преступлений бандеровцев

В Польше за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны теперь можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Такие поправки к закону об Институте национальной памяти Польши приняли в нижней палате парламента.

Как сообщается на сайте Сейма, нововведения поддержали правящая в республике партия "Закон и справедливость", Польская крестьянская партия и партия "Кукиз-15". Теперь уголовная ответственность грозит за отрицание геноцида в Волыни, а также запрещает пропаганду в Польше бандеровцев. Причем привлекаться за нарушение закона могут как гражданин Польши, так и иностранец. Единственная партия, которая выступила против принятие данных поправок к действующему законодательству стала оппозиционной партии "Гражданская платформа". Ее представители заявили, что вся цель этой инициативы инициатива "еще сильнее ударить по Украине".

Кроме того, в соответствии с подготовленным проектом, штраф и судебное преследование грозит тем, кто публично приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях Третьего рейха против человечества и мира.