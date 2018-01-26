В Южной Корее США развернули все элементы системы ПРО THAAD

Все 6 компонентов системы ПРО THAAD развёрнуты на территории Южной Кореи, сообщил посол РФ в Сеуле Александр Тимонин. Ни о каких гарантиях, что управлять ими будут только южнокорейские военные, речи не идёт.

Посол также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США на Корейском полуострове, в том числе установка систем противоракетной обороны, выходит за рамки решения задачи по сдерживанию «северокорейской угрозы», передает РИА Новости.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) осуществляет высотный заатмосферный перехват ракет малого и среднего радиуса действия. В Южной Корее эти системы размещены для перехвата баллистических ракет КНДР.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.