Названо имя нового возможного преемника Медведева на посту премьера

Дмитрия Медведева на посту руководителя российского правительства весной сменит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение высказал бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

Список претендентов на должность премьер-министра России пополнился новым именем. Издание «Мир новостей» опубликовало материал, в котором говорится, что кабинет министров после выборов президента может возглавить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.









Автор статьи пишет, что данный прогноз сделал бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, который в настоящее время представляет регион в верхней палате российского парламента. Сенатор отметил, что Матвиенко является жестким и опытным руководителем. Именно такой премьер-министр и нужен стране, считает Лисицын.

Политик предрек, что правительство во главе с Матвиенко сможет изменить социально-экономическую ситуацию к лучшему. По мнению Лисицына, с переходом спикера Совфеда на работу в Белый дом получат развитие новые технологии, что обеспечит рост промышленности.









Кроме того, в материале приводится точка зрения политолога Георгия Бовта. Он тоже счел вероятным вариант с назначением Валентины Матвиенко на пост главы кабмина.

Слухи о том, что новым премьер-министром станет Матвиенко, появляются в СМИ не в первый раз. Осенью прошлого года она прокомментировала эти сообщения лично. Председатель Совета Федерации заявила в интервью «Известиям», что для разговоров о ее грядущем повышении нет никаких оснований.

Валентина Матвиенко отметила, что она занимает крайне ответственный пост и работает с огромным интересом. По словам политика, перед Совфедом стоит много задач, решением которых она намерена продолжать заниматься в будущем.









В соответствии с законодательством, после выборов президента, которые пройдут в марте, глава государства должен будет распустить правительство. Часть экспертов уверена, что нынешний премьер Дмитрий Медведев лишится своего поста. В качестве его возможных преемников ранее назывались председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель администрации президента Антон Вайно и некоторые другие государственные деятели.