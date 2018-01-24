Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил о том, что референдум по статусу Крыма под эгидой ООН проводить не требуется. Крымчане сделали выбор в 2014 году. По словам Полонского, данный вопрос решен окончательно и бесповоротно.

Член палаты лордов британского парламента Ричард Балф вчера, выступая в ПАСЕ, предложил провести в Крыму референдум под эгидой ООН. По мнению Полонского, Великобритании надо не советы давать, а сначала воплотить в жизнь волю британского народа, который проголосовал за выход страны из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

"Мы никому ничего повторно доказывать не собираемся", - подчеркнул крымский вице-премьер. "Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся", — отметил он.