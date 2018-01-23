Глава ВТБ: новые санкции США можно считать объявлением войны

Новые антироссийские санкции США будут рассматриваться Москвой как объявление войны. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил на форуме в швейцарском Давосе. Он охарактеризовал отношения между Россией и США как худшие даже по сравнению с временами холодной войны.

Андрей Костин сказал, что любые ограничительные меры против российских компаний "будут все равно что объявлением войны". "Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве", — цитирует Костина The Financial Times.

Напомним, американский минфин должен предоставить в конгресс США доклад о близких президенту России Владимиру Путину предпринимателях и компаниях. Этот доклад может послужить основой для очередных антироссийских санкций.

Отметим, что глава ВТБ не первый раз «пророчит» войну. В декабре 2014 года в интервью немецкому изданию Handelsblatt Андрей Костин сказал, что отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT недопустимо, а "введение такого вида санкций будет означать войну".