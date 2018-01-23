Клинцевич призвал усилить допризывную подгототовку в высокотехнологичных войска

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение о сроке службы по призыву в один год. По мнению сенатора, служба в Вооруженных силах один год не может обеспечить надежные военные кадры.

В Госдуме сегодня обсуждалась подготовка россиян к военной службе и военно-патриотическое воспитание. Как считает Клинцевич, решение о переходе с двух лет на один год службы является результатом "политической конъюнктуры".

Сенатор призвал поддержать его идею принятия закона о допризывной и вневойсковой подготовке граждан. По словам Клинцевича, такой закон особенно важен в условиях срока службы в один год, а также потому, что Вооруженные силы становятся высокотехнологичными и требуют очень серьезных, подготовленных кадров.

Срок службы призывников в настоящее время сохраняется 12 месяцев (1 год).