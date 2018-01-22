В НАТО поздравили Грушко с назначением на пост заместителя главы МИД РФ

НАТО приветствует назначение Александра Грушко на должность заместителя главы МИД. В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что высоко ценят хорошие и профессиональные отношения в совместной с ним работе.

Мы ждем работы с его преемником для взаимной выгоды наших стран с целью увеличить прозрачность и предсказуемость и снизить риски», — отметили в НАТО, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин сегодня назначил Александра Грушко замглавы МИД РФ. Грушко освобождается от должности постпреда России при НАТО, которую он занимал с 23 октября 2012 года.