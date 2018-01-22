СМИ: Пентагон изучит готовность соседей России к условиям военного времени

Американцы намерены изучить инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши на предмет готовности к условиям военного времени. Такие планы вынашивает Логистическое агентство Департамента обороны США.

Исследование нужно Пентагону для понимания цепочек поставок товаров и логистических сетей для подготовки промышленности к функционированию в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, сообщает Russia Today. Подсчитываются источники водоснабжения, варианты используемого промышленного оборудования, обеспеченность продуктами питания и др. Также в итоговый доклад должна войти информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях, а также портах, ж/д и автодорогах, аэропортах, мостах и паромных переправах.

Современная заряженность на русофобию в США не имеет аналогов, даже во времена холодной войны ситуация была лучше. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.