Купание не поможет: Пушков высказался о погружении американского посла в прорубь

Сенатор Алексей Пушков весьма жестко прокомментировал погружение американского посла в РФ Джона Хантсмана в прорубь. Дипломат решил принять участие в традиционных для нашей страны крещенских купаниях.

Посол США в РФ Хантсман впечатлен купанием на Крещение в подмосковном монастыре

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике подчеркнул, что поступок Хантсмана стал самым ярким событием в отношениях России и США за последнее время. Речь идет о том, что контакты Москвы и Вашингтона полностью разорваны по вине Штатов. На своей страничке в соцсети Twitter Пушков заметил, что посол очень старается, однако в сложившейся ситуации погружение в ледяную воду делу не поможет.

Отметим, что ранее стало известно о купании Джона Хантсмана в купели у Новоиерусалимского мужского монастыря, расположенного в Московской области.