Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине позором Европы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине европейским позором и историей предательства Запада по отношению к международному праву. Бывший охранник Януковича поведал подробности его бегства в Россию

Дипломат напомнил, что подписанное министрами иностранных дел нескольких стран ЕС соглашение не было исполнено."Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Глава МИД подчеркнул, что всем сторонам конфликта в Донбассе нужно прекращать стрельбу и отводить вооружения. Россия будет добиваться того, чтобы минские соглашения выполнялись. Попытки "сбить прицел" неприемлемы.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Россия с уважением относится к территориальной целостности Украины. Глава МИД уточнил, что речь идет о границах, которые сложились после референдума в Крыму.