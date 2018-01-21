Госсекретарь США обсудил с Лавровым и Чавушоглу ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудил с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-западе Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США. Турецкие танки сегодня вошли в сирийский Африн

В разговоре с коллегами Тиллерсон заявил, что США обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии. Вашингтон также призвал Анкару к сдержанности в Африне. В Госдепе считают, что Турция должна "обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными".

Переговоры проводились в субботу, 20 января.