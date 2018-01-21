Песков: встречи Путина и Порошенко имеют место быть чаще, чем это видят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин иногда встречается с украинским коллегой Петром Порошенко. Прессе об этих встречах не сообщают. Дмитрий Песков объяснил выбор красных штанов

"Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем". Официальный представитель Кремля отметил, что у российского президента много контактов, которые не носят публичного характера. По словам Пескова, у российского президента «куда более насыщенный и содержательный рабочий день», чем многим представляется, и о некоторых встречах Путина Кремль не сообщает публично. Песков подчеркнул в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", что это "обычная практика", а также добавил, что о многих телефонных переговорах Путина также не сообщается официально.

Как пишут СМИ, это заявление вызвало новый скандал на Украине. Президента заподозрили в том, что он ездит «на поклон» в Россию. Заодно вспомнили скандал с письмами в ФСБ, а также историю с новогодним отдыхом на Мальдивах, куда президент тоже летал тайно – по чужому паспорту.