СМИ США: Россия создала комплекс ПВО, аналогов которого у Штатов нет

По мнению американского военного аналитика Себастьяна Роблина, российский ракетно-пушечный комплекс ПВО "Панцирь-С" является практически идеальным оружием для борьбы с беспилотниками и неуправляемыми ракетами.

"Панцирь", построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. Комплекс может выпустить ракеты по нескольким целям одновременно.

Нападение нескольких беспилотников на российский аэродром в Хмеймиме и успешное отражение атаки российскими системами ПВО показало, насколько эффективен комплекс "Панцирь-С", отметил аналитик в статье The National Interest.

У США нет систем ближнего радиуса действия, даже близко сравнимых с "Панцирь-С", так как Сухопутные войска США рассчитывают, что все угрозы с воздуха сумеет устранить американская авиация.