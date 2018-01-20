Молдавия намерена нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия РФ в Приднестровье. Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Канду назвал российских миротворцев в регионе "оккупационными" силами. "Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - заявил он в интервью Latvijas Avize. Политик считает, что счёт России будет измеряться в миллиардах долларов.

Канду добавил, что, в отличие от "пророссийского" президента Игоря Додона, он видит в качестве партнера Молдавии ЕС и США.

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона. Врио обязанности президента Молдавии назначили председателя парламента и премьер-министра.