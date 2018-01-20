Шойгу рассказал о новом виде террористической угрозы

Сергей Шойгу заявил, что беспилотные летательные аппараты стали новым видом террористической угрозы в Сирии. Об этом он заявил во время встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

По словам Шойгу, террористические атаки с помощью беспилотников могут совершаться не только в Сирии, поэтому нужно быть готовыми всем. Министр обороны России подчеркнул, что дальность таких летательных аппаратов превышает сто километров. Россия готова поделиться опытом по борьбе с ними.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе совещания ведомства в среду сделал важное заявление. По его словам, Минобороны планирует в ближайшее время скорректировать планы своей работы.