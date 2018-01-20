Климкин в атаке на посольство Украины в Афинах увидел российский след

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о попытке атаки на посольство страны в Афинах, отметив, что нападение могло быть совершено «под влиянием России». Об этом он написал в твиттере.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью», — сообщил министр. По словам Климкина, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России». В результате нападения пострадавших нет. Климкин сообщил, что, украинская сторона договорились с властями города о взаимодействии, здание дипмиссии станут круглосуточно охранять. Меры безопасности приняты и в других странах.

СМИ пишут, что у посольства Украины в Греции подожгли три автомобиля.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, комментируя заявление нового польского премьера об украинских беженцах, что украинцы «спасают экономику» Польши и они являются «более гибкими и эффективными» работниками.