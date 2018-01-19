Пять миллиардов в год бюджетных денег потратят на поездки российских сенаторов

На поездки российских сенаторов из бюджета потратят по пять миллиардов рублей в год. Во-первых, зарплаты сенаторов, их помощников и сотрудников аппарата палаты. На это уйдет в нынешнем году 1,2 млрд рублей и по 1,3 млрд в последующие два года.

Во-вторых, это средства, которые палата начисляет для обеспечения работы сенаторов в регионах. В сумму входит аренда помещений, автомобиля, услуги водителя и прочие расходы. На эти цели потратят в нынешнем году 471 млн рублей. В последующие два года сумма вырастет в два раза и составит 1,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на два источника в аппарате палаты.

Третья статья расходов — рабочие поездки сенаторов. Численность делегаций в заграничных поездках планируется значительно увеличить. В этом году на командировки будет потрачено 349 млн рублей, а затем сумма достигнет миллиарда рублей.

Как ранее стало известно, депутаты Госдумы также получат по миллиону рублей в год на транспортные расходы для поездок в регионы.