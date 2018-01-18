МИД: посольство США финансирует оппозицию для дестабилизации обстановки в РФ

Министерство иностранных дел обвинило посольство США в столице в тайной передаче денег оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в России. Российские дипломаты в США никогда не прибегают к таким методам.

Такое Заявление сделано в ответ на статью BuzzFeed, в которой были опубликованы конфиденциальные сведения о транзакциях российских дипломатических учреждений в Штатах. Ведомство подчеркивает, что это не могло произойти без ведома американских властей. В МИД добавили, что это уже не просто вопрос фейковых новостей, а реальное преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации и разглашении персональных данных.

«Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.