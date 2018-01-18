Симоньян прокомментировала заявления США о влиянии RT на зарубежную аудиторию

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление бывшего агента ФБР Клинта Уоттса о попытках РФ повлиять на зарубежную аудиторию с помощью СМИ.

Уотт ранее заявил, что Россия, для усиления влияния на аудиторию в том или ином государстве, создаёт базу для очередной кампании, добавляя новый язык на ленту новостного агентства Sputnik или размещая RT в YouTube на ещё одном языке.

"В сенате США говорят, что, когда мы запускаем канал на каком-то языке, мы хотим обратиться к аудитории, владеющей этим языком. Daaaaa!" — сказала главред Маргарита Симоньян. Как отметила Симоньян в интервью NBC, ключевой целью телеканала является информирование аудитории.