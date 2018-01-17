Путину понравилась подмосковная Коломна

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля совершил рабочую поездку в подмосковный город Коломна. Российский лидер встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений, открывшегося сегодня в Коломне и посвящённого вопросам сохранения и развития культурного, туристического, экономического потенциала малых городов.

В ходе поездки в Коломну Владимир Путин посетил Коломенский перинатальный центр, который строился несколько лет и открылся несколько месяцев назад рядом с детскими поликлиниками и больницей.

Президента сопровождали подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр ЖКХ Михаил Мень, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев.

В перинатальном центре президенту показали кабинеты и отделения, продемонстрировали работу системы телемедицины.

Благодаря системе единого архивирования медицинских данных врачи могут проконсультироваться с коллегами из других учреждений и при необходимости провести дистанционный консилиум. Посредством видеосвязи консультацию специалиста могут получить пациентки из отдалённых населённых пунктов региона, - сообщается на сайте Кремля.

Путину рассказали, что минувшей ночью в центре женщина родила девочку. Глава государства сказал: «Думаю, что у нас есть все основания поздравить молодую маму и ребёнка с этим событием, пожелать им всего самого доброго».

Как отметил Путин на совещании по развитию малых городов, «к современным медицинским центрам нужно, конечно, добавить образовательные». Он назвал преимущества малых городов «экология получше, чем в мегаполисах, отсутствие пробок».

Путин призвал «соответствующим образом подать и создать другие сопутствующие благоприятные факторы для того, чтобы сделать эти населённые пункты привлекательными».

По словам президента, «каждому малому городу и историческому поселению важно в каждом конкретном случае тщательно проанализировать все свои возможности, конкурентные преимущества определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма».

В Коломне открыт музей пастилы, и туристы из разных регионов приезжают в Коломенский кремль и посещают музей пастилы. Путин попробовал медовую и угостил ей Воробьева.

Президент России высоко оценил состояние, в котором находится подмосковная Коломна. По мнению главы государства, в этом есть заслуга городских властей.

В Коломне было очень хорошо развито автобусное сообщение с Москвой. С автостанции Котельники в Коломну и обратно, практически строго по расписанию, шли комфортные автобусы. Сейчас что-то изменилось, автобусы стали другими, большей вместимости и менее комфортные.