СМИ сообщили о планах Пентагона по созданию нового ядерного оружия

Пентагон разрабатывает планы по созданию новой крылатой ракеты и оснащению баллистической ракеты Trident II маломощным ядерным зарядом. Новая ядерная стратегия призвана ответить на «растущие военные возможности России и Китая».[related_articlrs]

Как сообщает The Wall Street Journal, новое оружие будет представлять размещаемые на подлодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут исполнять роль заряда для баллистических ракет Trident II. О них британская пресса уже ранее писала. Вновь разработанные заряды малой мощности могут быть поставлены американской армии примерно через 2 года, полагает издание.

Вторая перспективная разработка – новые крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) с использованием ядерных боеприпасов.

При этом в Вашингтоне не скрывают, что делается это для противодействия Москве и Пекину.