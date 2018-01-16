СМИ сообщили о планах Пентагона по созданию нового ядерного оружия
16 января 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Пентагон разрабатывает планы по созданию новой крылатой ракеты и оснащению баллистической ракеты Trident II маломощным ядерным зарядом. Новая ядерная стратегия призвана ответить на «растущие военные возможности России и Китая».[related_articlrs]
Как сообщает The Wall Street Journal, новое оружие будет представлять размещаемые на подлодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут исполнять роль заряда для баллистических ракет Trident II. О них британская пресса уже ранее писала. Вновь разработанные заряды малой мощности могут быть поставлены американской армии примерно через 2 года, полагает издание.
Вторая перспективная разработка – новые крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) с использованием ядерных боеприпасов.
При этом в Вашингтоне не скрывают, что делается это для противодействия Москве и Пекину.