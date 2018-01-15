Лавров убежден, что американцы боятся конкуренции с РФ

Резонансное заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, США боятся открытой конкуренции с Российской Федерацией.

Лавров подчеркнул, что американская сторона всерьез опасается честной конкуренции с нашей страной в целом ряде важнейших сфер, передает издание "Известия".

Глава МИД заметил в ходе пресс-конференции по итогам года деятельности министерства, что в настоящий момент Соединенные Штаты Америки фактически прямым текстом пытаются навязать европейским странам сжиженный газ, который не является выгодным.