Американский посол рассказал о преимуществах улучшения отношений России и США

Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман в понедельник сделал важное заявление. Дипломат заявил, что улучшение отношений России и США сможет укрепить глобальную стабильность.

Американский посол считает, что нормализация связей между двумя странами может улучшить политическую ситуацию во всем мире, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Джон Хантсман и его российский коллега Анатолий Антонов обсудили совместные шаги по налаживанию отношений между Россией и США. Впоследствии отмечалось, что беседа дипломатов прошла в дружеской атмосфере – они даже приняли решение перейти на "ты".