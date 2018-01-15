Американский посол рассказал о преимуществах улучшения отношений России и США
15 января 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман в понедельник сделал важное заявление. Дипломат заявил, что улучшение отношений России и США сможет укрепить глобальную стабильность.
Американский посол считает, что нормализация связей между двумя странами может улучшить политическую ситуацию во всем мире, передает РИА "Новости".
Напомним, накануне Джон Хантсман и его российский коллега Анатолий Антонов обсудили совместные шаги по налаживанию отношений между Россией и США. Впоследствии отмечалось, что беседа дипломатов прошла в дружеской атмосфере – они даже приняли решение перейти на "ты".