В ЦИК назвали максиммальное количество кандидатов на выборах президента России

Глава Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова рассказала, сколько кандидатов будут участвовать в грядущих выборах президента страны. Данное мероприятие состоится 18 марта текущего года.

По словам Памфиловой, которые она произнесла в рамках сегодняшнего заседания, в избирательном бюллетене будут указаны не более девятнадцати кандидатов на пост российского лидера.

Как отмечает РИА "Новости", во вторник, 16 января, в ЦИК намерены рассмотреть ряд вопросов, связанных с регистрацией уполномоченных представителей от трех российских политических партий, которые в последнюю очередь выдвинули своих кандидатов.