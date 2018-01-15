Начал работать официальный сайт избирательного штаба Владимира Путина

В понедельник, 15 января, начал работать официальный сайт избирательного штаба кандидата на пост президента России Владимира Путина. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Отмечается, что на портал можно попасть по двум адресам: putin2018.ru и путин2018.рф. Подчеркивается, что общая концепция данного сайта создавалась информационным блоком штаба Владимира Путина. Наполнять его в дальнейшем будут медиаволонтеры, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Андрея Кондрашова, в понедельник стартует также и работа телефона избирательного штаба.

Напомним, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в выборах главы страны, которые состоятся 18 марта 2018 года.