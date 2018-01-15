Михаил Саакашвили не поверил в подлинность писем Порошенко к ФСБ

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили усомнился в достоверности обнародованных в СМИ документов с «обязательством» украинского лидера Петра Порошенко не вредить интересам России.

Ранее оппозиционный грузинский телеканал обнародовал заявление главы украинского государства Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. В обязательстве будущий украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Михаил Саакашвили заявил, что не является графологом и почерк сопоставлять не может. При этом Саакашвили сомневается, что украинский лидер был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ. При этом, по его словам, «то, что администрация президента в 3.00 официально опровергла их информацию, говорит о панике на Банковой».