Политологу из РФ запретили въезд в ЕС по запросу Польши

Российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко запретили въезд в Евросоюз. Как рассказал Бондаренко, запрет наложен на 3 года по требованию властей Польши, причем причину введения запрета не разъяснили.

"Привет от польских «друзей»: по запросу Варшавы мне запрещён въезд в ЕС сроком на три года. Оказывается, ещё 17 ноября прошлого года", — заявил он.

Бондаренко прилетел в Германию на собрание партии Die Linke, объяснил он на своей странице в "Фейсбуке". Планы пришлось скорректировать: полицейский конвой перевез его из аэропорта Тегель в аэропорт Шенефельд для последующей депортации на Родину по запросу Польши. Бондаренко пообещал, что поляки ответят за депортацию.