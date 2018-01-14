Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел возбуждено из-за событий на Украине

С 2014 года по настоящее время следователи Следственного комитета возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, уголовные дела возбуждены о преступлениях разных категорий, но в большинстве речь идет об особо тяжких преступлениях «против мира и безопасности человечества». При этом он отметил в интервью «Российской газете», что параллельно продолжаются расследования обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой, а также осквернения посвящённых борьбе с фашизмом сооружений и символов российской воинской славы.