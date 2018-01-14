В Госдуме рассчитывают на улучшение отношений с Чехией

В Госдуме РФ надеются на улучшение отношений с чешскими властями в ближайшем будущем. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил заместитель председателя ГД по международным отношениям Алексей Чепа.

Политик подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на нормализацию отношений вне зависимости от исхода выборов в Чехии, передает сегодня РИА "Новости". Чепа добавил, что страны связывают долгие годы крепкой дружбы, несмотря на то, что некоторые чешские политики в настоящий момент совершают "русофобские действия".

По словам парламентария, РФ и сейчас поддерживает с Чехией торгово-экономические отношения на "нормальном" уровне и планирует развивать их в дальнейшем.