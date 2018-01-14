Антонов и Хантсман обсудили совместные шаги по улучшению отношений России и США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что им с послом Штатов в РФ Джоном Хантсманом удалось наметить ряд совместных шагов. Действия будут направлены на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона.

В ходе приема, который состоялся в резиденции Антонова накануне по случаю Дня российской печати, посол подчеркнул, что встреча с Хантсманом была конструктивной и хорошей. По его словам, американский дипломат является настоящим профессионалом своего дела, "умным и толковым" человеком, передает ТАСС.

Напомним, что беседа Антонова и Хантсмана состоялась 11 января. Выяснилось, что в рамках данной встречи послы приняли решение перейти на "ты".





