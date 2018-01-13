Кандидат в президенты Путин не заведет аккаунты в соцсетях

Андрей Кондрашов - пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина сообщил, что страниц и аккаунтов в соцсетях у кандидата в президенты России не будет.

По словам Кондрашова, у кандидата в президенты Владимира Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба, а всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтёры и сторонники Путина, - передаёт RT. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

У избирательного штаба будет три сопредседателя. Одним из них стала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, которая была председателем инициативной группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина. Два других сопредседателя — глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Избирательный штаб Путина, по данным на полдень пятницы, 12 января, собрал более 408 тысяч подписей — при этом для его регистрации необходимо 300 тысяч.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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